Νέο «χτύπημα» από τον πρόεδρο της Σλάβια: «Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον Ζαφείρη να φύγει»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, συνεχίζει την ασυνήθιστη για το αξίωμά του τακτική των δημόσιων τοποθετήσεων, αυτή τη φορά επαναλαμβάνοντας μέσω social media ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Χρήστο Ζαφείρη.

Η κόντρα του Τβρντικ με Τσέχο δημοσιογράφο παραμένει σε υψηλούς τόνους, με τον ισχυρό άνδρα της Σλάβια να απαντά σχεδόν σε κάθε σχετική αναφορά στον Τύπο.

Την ίδια ώρα, στην Τσεχία θεωρείται δεδομένο ότι η Σλάβια έχει ήδη στραφεί στην αγορά για να εντοπίσει πιθανό αντικαταστάτη του Ζαφείρη, καθώς ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτησή του και ο Έλληνας χαφ παραμένει σταθερά σύμμαχος του Δικεφάλου.

Σύμφωνα με τα τσεχικά ΜΜΕ, ένας από τους στόχους της Σλάβια είναι ο Βέτλεσεν της Κλαμπ Μπριζ, αν και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας εμφανίζεται να έχει άλλη άποψη, εμμένοντας πως τρίτη πρόταση δεν έχει φτάσει από τον ΠΑΟΚ και ο παίκτης δεν πωλείται:

«Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην «υπόθεση Ζαφείρης». Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα».

Είναι γνωστό πως ο Γιάροσλαβ Τβρντικ έχει την φήμη του πολύ σκληρού διαπραγματευτή και προφανώς αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι κομμάτι τακτικής σε ένα «θρίλερ» που συνεχίζεται...