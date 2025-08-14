Χανιά: Ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο για τη νέα χρονιά

Τους συνεργάτες του Σελίμ Μπενασούρ ανακοίνωσαν τα Χανιά.

Το τιμ που θα πλαισιώσει τον προπονητή των Χανίων Σελίμ Μπενασούρ και τον βοηθό του Εντίνιο, έκανε γνωστό η διοίκηση των Χανίων.

Η ανακοίνωση της κρητικής ομάδας.

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει τη στελέχωση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας μας, το οποίο πλαισιώνει τον προπονητή Σελίμ Μπενασούρ και τον συνεργάτη του, Εντίνιο.

Δημήτριος Μούρας – Προπονητής φυσικής κατάστασης

Γεννημένος στις 8 Φεβρουαρίου 1993 στις Σέρρες, είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ Σερρών με μεταπτυχιακές σπουδές στην κινησιολογία. Κάτοχος άδειας προπονητή UEFA A, διαθέτει πιστοποίηση ανάλυσης απόδοσης, πτυχίο Functional Training και FMS. Έχει εργαστεί ως προπονητής φυσικής κατάστασης σε Αρη Θεσσαλονίκης, Αιολικό Μυτιλήνης, Ολυμπιακό Βόλου, ΑΟ Παλαιόχωρας και Πανσερραϊκό.

Κωνσταντίνος Γύπαρης – Προπονητής τερματοφυλάκων

Γεννημένος στις 29 Ιουλίου 1988, είναι επικεφαλής της GK Goalkeeper Academy. Κάτοχος διπλωμάτων UEFA B καθώς και διαπιστευμένος αναλυτής ποδοσφαίρου από το ΑΠΘ. Έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες, μεταξύ άλλων στον ΟΦΙ (Super League 2), Άρη Σούδας, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν επικεφαλής προπονητής τερματοφυλάκων της ΠΑΕ Χανιά Κ19.

Γιώργος Αναστασάκης – Αναλυτής αγώνα

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 11 Ιουνίου 2001 και είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ειδικότητα ποδόσφαιρο) και κάτοχος διπλώματος επιπέδου UEFA B. Ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Sport Performance Analysis στο Middlesex University του Λονδίνου, ενώ την περσινή σεζόν εργάστηκε ως επικεφαλής αναλυτής στην Wealdstone (National League, Αγγλία).

Προπονητικό επιτελείο ΠΑΕ Χανιά 2025-26:

• Προπονητής: Σελίμ Μπενασούρ

• Βοηθός προπονητή: Εντίνιο

• Προπονητής φυσικής κατάστασης: Δημήτριος Μούρας

• Προπονητής τερματοφυλάκων: Κωνσταντίνος Γύπαρης

• Αναλυτής αγώνα: Γιώργος Αναστασάκης

Η ομάδα μας ξεκινά τη νέα σεζόν με όραμα, οργάνωση και σκληρή δουλειά, έχοντας ένα πλήρως στελεχωμένο και έμπειρο προπονητικό τιμ που θα στηρίξει τους ποδοσφαιριστές σε κάθε βήμα της αγωνιστικής χρονιάς.