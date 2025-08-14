Έμαθε, δυνάμωσε, στοχεύει: Ο Λεβαδειακός για το μεγάλο βήμα

Πέρσι έφτασε τόσο κοντά που μπορούσε να τη... μυρίσει, αλλά στο τέλος έμεινε εκτός. Ο Λεβαδειακός πλήρωσε μερικές στιγμές ατυχίας και είδε την οκτάδα να του γλιστράει μέσα από τα χέρια. Φέτος, όμως, η ιστορία δείχνει πως θα γραφτεί αλλιώς. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Με ενισχύσεις που κάνουν τη διαφορά, έναν κορμό που ξέρει να παίζει μαζί και έναν προπονητή που έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του, οι Βοιωτοί δεν κοιτάνε απλώς ψηλά, στοχεύουν ξεκάθαρα να είναι εκεί.

Ο Λεβαδειακός ευελπιστεί να μπει δυναμικά στη φετινή σεζόν, δείχνοντας πως ο στόχος του είναι σαφής: να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της Super League, εκεί όπου δεν μπόρεσε να μπει πέρσι.

Η περσινή πορεία απέδειξε πως οι Βοιωτοί μπορούν να πάρουν αποτελέσματα που πριν μερικά χρόνια έμοιαζαν άπιαστα.

Με σταθερό κορμό και παίκτες που γνωρίζουν καλά τη φιλοσοφία της ομάδας, ο Λεβαδειακός όχι μόνο επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία μετά τον υποβιβασμό του, αλλά και διέψευσε όσους τον θεωρούσαν φαβορί για άμεση επιστροφή στη Super League 2.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση είχε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Έλληνας τεχνικός, σε κάθε δήλωσή του την περασμένη σεζόν, τόνιζε πως η ομάδα του είναι για την οκτάδα, και η εικόνα στα playout τον δικαίωσε.

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει πως ο Λεβαδειακός έμαθε από τα λάθη του και σχεδιάζει για πιο υψηλές πτήσεις. Η παραμονή του Βέρμπιτς με μεταγραφή, η άφιξη του Παλάσιος, αλλά και η σπουδαία κίνηση με τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, ανεβάζουν το επίπεδο. Σε αυτά προστίθενται οι σταθερότατοι Λιάγκας, Τσάπρας και Βήχος, που δίνουν σιγουριά και συνέπεια.

Η εξίσωση συμπληρώνεται με τον Μπάλτζι, τον Πεντρόσο και τον Όζμπολτ, τρεις παίκτες που έχουν είναι πολύ ικανοί να δώσουν λύσεις με διάρκεια και αξιοπιστία. Έτσι, ο Παπαδόπουλος έχει πλέον στη διάθεσή του ένα ρόστερ όχι μόνο ποιοτικό, αλλά και με βάθος, μια πολυτέλεια που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη για την οκτάδα.

Ήδη από τα φιλικά, η ομάδα δείχνει χημεία, συνέπεια και αυτοματισμούς. Οι παίκτες κατανοούν απόλυτα το πλάνο του προπονητή, και εκείνος γνωρίζει πώς να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Αν όλα κυλήσουν όπως δείχνουν, ο Λεβαδειακός φέτος θα είναι ανταγωνιστικός και αν μη τι άλλο μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη.