Καζάνι που βράζει η Καβάλα

Αποχή αποφάσισαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας.

Στα... όπλα είναι οι οργανωμένοι οπαδοί της Καβάλας. Λίγα 24ώρα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ομάδας δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑ εννώ κατηγορούν τη διοίκηση ότι δεν έχουν παρουσιαστεί οι νέοι επενδυτές.

Οι «γαλάζιοι αργοναύτες» δηλώνουν λοιπόν, αποχή από τα παιχνίδια της ομάδας μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση τους:

«Αδέρφια Καβαλιώτες,

Είναι απορίας άξιο το πώς η φετινή ΠΑΕ ΑΟΚ αποφασίζει να κρατήσει μακριά από το γήπεδο τον κόσμο της ομάδας που ζει και αναπνέει για αυτήν. Όχι μόνο δεν σεβάστηκε την αντίδραση του κόσμου στην ανακοίνωση της να μην εκδίδει εισιτήρια, ακολούθησαν συγκεκριμένες λανθασμένες κινήσεις: 1. Έκλεισε τα σχόλια στα social media για να μην λαμβάνει κριτικές. 2. Άλλαξε την καταλυτική ημερομηνία προπώλησης από τις 31 Αυγούστου στις 15 Αυγούστου και έπειτα έως τις 14 Αυγούστου.

3. Στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, (που τόσα χρόνια δεν ίσχυαν τα διαρκείας και πληρώναμε εισιτήριο), αποφάσισε να μην εκδόσει εισιτήρια για τους Καβαλιώτες αλλά να εκδόσει για τους Σερραίους φιλάθλους με απαραίτητη προϋπόθεση την υπόδειξη της αστυνομικής ταυτότητας που θα αποδεικνύει ότι δεν είναι κάτοικοι του νομού Καβάλας.

Οι παραπάνω ενέργειες είναι προσβλητικές, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η σημερινή διοίκηση δεν θέλει κόσμο στο γήπεδο και μας κάνει να αναρωτηθούμε πώς οι δύο Καβαλιώτες επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην φετινή διοίκηση συνυπογράφουν αυτή την πολιτική. Ως Σύνδεσμος από εχθές προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την διοίκηση κάτι το οποίο δεν έγινε, και μετά από λίγες ώρες η ΠΑΕ ανάρτησε την ανακοίνωση για το εντός έδρας παιχνίδι του κυπέλλου χωρίς να ακούσει την πρόταση των οργανωμένων. Καλούμε να πάρουν θέση ο ερασιτέχνης ΑΟΚ, ο δήμος Καβάλας και οι βουλευτές πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα για την ομάδα μας.

Υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι οι οποίοι ενέδωσαν στον εκβιασμό και έσπευσαν να προμηθευτούν το διαρκείας για να μη χάσουν την καψούρα τους, όμως εμείς ως Γαλάζιοι Αργοναύτες είμαστε υπέρμαχοι του απλού λαού, του λαού που δουλεύει σεζόν εκτός νομού για τα προς το ζην, των ανέργων, των φοιτητών, των μαθητών, των ΑΜΕΑ, των φιλάθλων που κατοικούν σε άλλες πόλεις και θέλουν να δουν επιλεγμένα παιχνίδια κτλ.

Δεν πιστεύουμε ότι στην ΠΑΕ δεν τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά αντιθέτως θεωρούμε ότι υπάρχει ξεκάθαρη σκοπιμότητα. Πρέπει να καταλάβουν μερικοί ότι ήρθαν να αναλάβουν διοίκηση στον ιστορικό ΑΟΚαβάλα που έχει οπαδούς υπερήφανους που τον στήριξαν σε όλες τις κατηγορίες από την Α έως την Δ εθνική και θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν ανεξαρτήτου επιτυχιών τίτλων ανόδων και προσώπων.

Η σημερινή ΠΑΕ μας αναγκάζει να απέχουμε από τους εντός έδρας αγώνες μέχρι νεοτέρας, και καλούμε τους Καβαλιώτες με πόνο καρδιάς να κάνουν το ίδιο μέχρι να δικαιωθούμε!».