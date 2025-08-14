Λίβερπουλ: Nέες κατηγορίες για τον δράστη της επίθεσης στην παρέλαση του τίτλου

Ο 53χρονος είχε ορμήξει με το αυτοκίνητο σε φιλάθλους της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πιο βαρύ γίνεται το κατηγορητήριο για τον δράστη της επίθεσης στην παρέλαση της Λίβερπουλ, στα τέλη του περασμένου Μαϊου.

Ο 53χρονος κατηγορούμενος ονόματι Πολ Ντόιλ είχε ορμήξει με το αυτοκίνητό του στον πυρήνα της παρέλασης με συνέπεια να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Συνολικά 27 συνολικά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τέσσερα με σοβαρές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με το BBC ενώ αρχικά ο Ντόιλ αντιμετώπιζε 7 κατηγορίες, στο κατηγορητήριο εντάχθηκαν άλλες 24. Ο δικηγόρος του μόλις ενημερώθηκε ζήτησε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε ο πελάτης του και ο ίδιος να προετοιμαστούν.

Το αρχικό κατηγορητήριο περιελάβανε δύο κατηγορίες για τραυματισμό φιλάθλων, με πρόθεση πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, δύο για σοβαρή σωματική βλάβη φιλάθλων, με πρόθεση πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, δύο για απόπειρα σωματικής βλάβης σε φιλάθλους, με πρόθεση πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης και μία κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση.