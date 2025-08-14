Χωρίς κόσμο ο Ηρακλής στη Νέα Σμύρνη

Συγκεκριμένα, αρνητική εμφανίστηκε τόσο η αστυνομία όσο και οι «κυανέρυθροι» στο αίτημα του Γηραιού για 400 εισιτήρια φιλοξενούμενων.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ηρακλής, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/8) αποφασίστηκε πως απαγορεύεται κάθε μετακίνηση των «κυανόλευκων», είτε μεμονωμένη είτε οργανωμένη.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Γηραιού:
«Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Πανιωνίου και Ηρακλή.
Την ΠΑΕ Ηρακλής εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Δημήτρης Τράγιας. Η ΠΑΕ Ηρακλής ζήτησε το άνοιγμα θύρας για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της και αιτήθηκε 400 εισιτήρια.
Η εισήγηση της Αστυνομίας ήταν αρνητική, ενώ αρνητική στο άνοιγμα θύρας — είτε για μεμονωμένη είτε για οργανωμένη μετακίνηση — ήταν ΚΑΙ η ΠΑΕ Πανιώνιος».