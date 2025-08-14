Τότε αναβολή, τώρα πρόκληση – Η επιστροφή του ΠΑΟΚ στο Κλάγκενφουρτ

Ο ΠΑΟΚ είχε ταξιδέψει πριν 24 χρόνια στην Αυστρία να αντιμετωπίσει την Κέρντεν, σε έναν αγώνα που είχε αναβληθεί λόγω της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους.

Η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στη Νότια Αυστρία, δεν «ξυπνά» καλές αναμνήσεις στον πλανήτη, με το παιχνίδι να αναβάλλεται προσωρινά.

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2001 η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς ταξίδεψε για το Γκρατς να αντιμετωπίσει την Κέρντεν.

Η Κέρντεν είχε ως έδρα το παλιό Wörthersee Stadion (στο οποίο σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ), το οποίο όμως το 2001 δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της UEFA με τον αγώνα να διεξάγεται στο ουδέτερο Γκρατς.

Όμως, λίγες ώρες μετά, έγινε η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, με τον αγώνα να αναβάλλεται και να διεξάγεται δέκα ημέρες μετά στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το παιχνίδι της Αυστρίας έληξε χωρίς σκορ (0-0), με τον ΠΑΟΚ να παίρνει στη ρεβάνς την πρόκριση εύκολα με 4-0 για τον πρώτο γύρο του -τότε- Κύπελλο UEFA.