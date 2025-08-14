Επαναφέρουν τον Ζιγκό στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ οι Ιταλοί

Στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ επαναφέρουν οι Ιταλοί τον Σαμουέλ Ζιγκό, ο οποίος δεν υπολογίζεται στη Λάτσιο από τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Το όνομα του Γάλλου στόπερ είχε απασχολήσει πέρσι τον Δικέφαλο, με την υπόθεση να μην προχωρά και να καταλήγει στη Λάτσιο, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν ως δανεικός, με την ομάδα της Ρώμης να τον αποκτά από την Μαρσέιγ.

Ο 31χρονος υψηλόσωμος στόπερ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι μετά τα φιλικά προετοιμασίας με τις «σειρήνες» αποχώρησης να ηχούν.

Τα δημοσιεύματα στην Ιταλία επαναφέρουν στον προσκήνιο τον ΠΑΟΚ, ενώ για την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού ενδιαφέρονται και ομάδες από το Κατάρ και το Ντουμπάι. Έτερα δημοσιεύματα της χώρας και συγκεκριμένα η Corriere dello sport βάζει στο «παιχνίδι» και την επιστροφή στην Γαλλία για τον Σαμουέλ Ζιγκό.