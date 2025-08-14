Πανιώνιος: Αδειοδοτήθηκε από την ΕΕΑ ενόψει SL2

Ο Πανιώνιος εξασφάλισε άδεια συμμετοχής από την ΕΕΑ για το πρωτάθλημα της Super League 2 τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι έλαβε το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η Ε.Ε.Α. αφού εξέτασε πλήρως τον φάκελο της ΠΑΕ Πανιώνιος, διαπίστωσε την πληρότητα όλων των απαιτούμενων κριτηρίων και χορήγησε την άδεια συμμετοχής.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος συγχαίρει το οργανωτικό και το νομικό τμήμα της ΠΑΕ που εργάστηκε με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξασφάλιση της συμμετοχής μας στο πρωτάθλημα.

Συνεχίζουμε με νομιμότητα, συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία μας.