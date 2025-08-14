Η Τότεναμ καταδικάζει την ρατσιστική επίθεση στον Τελ

Μετά την ήττα της Τότεναμ από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Σούπερ Καπ της UEFA, ο Ματίς Τελ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι επιθέσεις προέκυψαν αφού ο πρώην παίκτης της Μπάγερν έχασε το καθοριστικό πέναλτι, που στέρησε την νίκη στην ομάδα του, προκαλώντας δυστυχώς επαίσχυντα σχόλια εναντίον του.

Οπως είναι φυσικό, η αντίδραση των διοικούντων την Τότεναμ, ήταν άμεση και στην σχετική ανάρτηση, αναφέρονται τα εξής:

«Είμαστε αηδιασμένοι από την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Ματίς Τελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την χθεσινή ήττα στο UEFA Super Cup. Ο Ματίς έδειξε γενναιότητα και θάρρος κάνοντας ένα βήμα μπροστά για να εκτελέσει ένα πέναλτι, όμως όσοι τον προσβάλλουν δεν είναι τίποτε άλλο παρά δειλοί, που κρύβονται πίσω από ψευδώνυμα και ανώνυμα προφίλ για να εκφράσουν τις αποτρόπαιες απόψεις τους.

Θα συνεργασθούμε με τις αρχές και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να λάβουμε τα πιο αυστηρά δυνατά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε μπορούμε να ταυτοποιήσουμε. Είμαστε στο πλευρό σου, Ματίς».