Χανιά: Στην κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τη σεζόν 2025-26

Διαθέσιμα είναι τα εισιτήρια διαρκείας των Χανίων για τη νέα σεζόν, με την ΠΑΕ να ζητά τη στήριξη των φίλων της, για να γράψει το επόμενο, πιο συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Το ταξίδι για τον μεγάλο στόχο συνεχίζεται. Για να ζήσουμε το όνειρο. Για όλα όσα δικαιούμαστε. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΟ!

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη και η παρουσία και στήριξη του κόσμου στις κερκίδες του γηπέδου Περιβολίων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η δύναμη της ομάδας είναι ο κόσμος της και μαζί μπορούμε να γράψουμε το επόμενο, πιο συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ.

Αποκτήστε έγκαιρα την κάρτα διαρκείας σας, εξασφαλίστε τη θέση σας στις κερκίδες και γίνετε συνοδοιπόροι μας σε ένα νέο ταξίδι, γεμάτο έντονες συγκινήσεις και δυνατά συναισθήματα.

Η διάθεση και οι κρατήσεις των νέων καρτών διαρκείας ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, στα γραφεία της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ, Σφακίων 2.

Κατηγορίες & Τιμές

BLUE: 100€ (Θύρες 1-2) SILVER: 300€ (Θύρα VIP) GOLD: 500€ (Θύρα VIP – περιλαμβάνει θέση στάθμευσης Ι.Χ.) FAMILY: 150€ (Θύρα 2) – 1 γονέας + 1 παιδί (10-16 ετών) DISCOUNT: 50€ (Θύρα 2) – μαθητές, φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ

Τρόποι & Σημεία Αγοράς

Στα γραφεία της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ : Σφακίων 2, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-16:00

: Σφακίων 2, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-16:00 Μέσω διαδικτύου: Στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ () ή μέσω ticketmaster ()

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όλες οι κατηγορίες : Αστυνομική ταυτότητα & τηλέφωνο επικοινωνίας

: Αστυνομική ταυτότητα & τηλέφωνο επικοινωνίας FAMILY : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΜΑΘΗΤΙΚΟ : Μαθητική ταυτότητα

: Μαθητική ταυτότητα ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : Φοιτητικό πάσο σε ισχύ ή βεβαίωση σπουδών

: Φοιτητικό πάσο σε ισχύ ή βεβαίωση σπουδών ΑΝΕΡΓΩΝ : Βεβαίωση ημέρας από ΟΑΕΔ

: Βεβαίωση ημέρας από ΟΑΕΔ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΑμΕΑ: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση αναπηρίας

Πληροφορίες – Κρατήσεις

Τηλέφωνα: 6942970975 & 2821075407

ΜΑΖΙ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ!