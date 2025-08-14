Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Μόλις 5.000 Αυστριακοί στο Κλάγκενφουρτ

Ελάχιστο κόσμο θα έχει, όπως φαίνεται, το Wörthersee Stadion του Κλάγκενφουρτ, με τη Βόλφσμπεργκερ να έχει διαθέσει μόλις 5.000 εισιτήρια, ενώ αναμένονται και περίπου 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ.

Αποστολή στην Αυστρία

Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται σήμερα (14/8 20:00) στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στους Κυπελλούχους Αυστρίας, σε ένα «κομβικό» παιχνίδι ενόψει της ευρωπαϊκής του συνέχειας.

Μαζί της η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 1.000 Ελλήνων, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Από πλευράς Αυστριακών, τα τοπικά Μέσα, αναφέρουν πως έχουν πωληθεί έως τώρα 5.000 εισιτήρια, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 7.000 θεατές συνολικά κατά προσέγγιση, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη ρεβάνς στο Wörthersee Stadion.

Καταλαβαίνει κανείς, πως σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 30.000 θέσεων, το να βρεθούν περίπου 7.000 θεατές εκ των οποίων οι 1.000 θα είναι Έλληνες, η ατμόσφαιρα θα είναι «κρύα», παρά τις υψηλότατες θερμοκρασίες (περίπου 30 βαθμοί κελσίου την ώρα του αγώνα) που πνέουν στην περιοχή της Νότιας Αυστρίας.