Σοκ στην Αγγλία: Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κ21! (vid)

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε το παιχνίδι των ομάδων Κ21 ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τάμγουορθ, όταν ποδοσφαιριστής των πρώτων κατέρρευσε στο χορτάρι!

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σεκού Κονέ είχε μια εναέρια μονομαχία, όπου και δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει άμεσα για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Εν τέλει, αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, με τον ίδιο να ανακτά τις αισθήσεις του κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο, χαρίζοντας χαμόγελα στους οικείους και τους συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο: