Παναιτωλικός: Προβλημάτισε με την Μπίλις ενόψει επίσημων υποχρεώσεων

Δεν άρεσε ο Παναιτωλικός στην πρόβα τζενεράλε με την Μπίλις, που έμεινε στο 0-0.

Χωρίς γκολ έμεινε ο Παναιτωλικός στο φιλικό παιχνίδι με την Μπίλις, το οποίο έληξε 0-0. Για μια ακόμη φορά, οι Αγρινιώτες έδειξαν ότι έχουν πρόβλημα στην παραγωγή φάσεων και στο γκολ.

Αν και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την αλβανική ομάδα, δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνη η ομάδα του Γιάννη Πετράκη, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, μιας και σε λίγες μέρες αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Τη Δευτέρα (18/8) ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας, για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, με το ματς να είναι νοκ άουτ. Και το Σάββατο (23/8) οι Αγρινιώτες υποδέχονται τον Ατρόμητο, στην πρεμιέρα της Super League.