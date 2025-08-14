Προπονητής Βόλφσμπεργκερ: «Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος με προσδοκίες - Η πίεση είναι με τους Έλληνες»

Ο Ντίτμαρ Κιούμπαουερ τόνισε για μία ακόμα φορά τη διαφορά «μεγέθους» -για τον ίδιο- μεταξύ Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, ενώ ανέφερε πως η πίεση παραμένει στον Δικέφαλο.

Αποστολή στην Αυστρία

Λίγες ώρες απομένουν για τον δεύτερο -και πιο κρίσιμο- αγώνα των «ασπρόμαυρων» (14/8 20:00), στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας απέναντι στην Κυπελλούχο WAC.

Ο προπονητής της ομάδας, Ντίτμαρ Κιούμπαουερ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου της Αυστρίας, υπογράμμισε τη διαφορά δυναμικής μεταξύ των δύο ομάδων, αποθέωσε τον ΠΑΟΚ, αλλά και αναφέρθηκε και στην πιθανή επιστροφή του Ντραμέ στην αποστολή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ:

Για τις διαφορές με το πρώτο παιχνίδι: «Με βάση τις ευκαιρίες μας, θα άξιζε να έχουμε σκοράρει. Έτσι, το ματς παραμένει οριακό. Ένα γκολ εις βάρος μας και το παιχνίδι μπορεί να ανατραπεί αμέσως. Αυτό είναι πάντα πολύ επικίνδυνο. Φυσικά είναι καλό για την αυτοπεποίθηση, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει χειρότερος. Παρ’ όλα αυτά, η πίεση βρίσκεται περισσότερο στους Έλληνες. Είναι ένας μεγάλος, παραδοσιακός σύλλογος με υψηλές προσδοκίες, ενώ εμείς είμαστε ένας μικρός σύλλογος στην Αυστρία».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ντραμέ: «Αν όλα πάνε καλά, θα είναι σίγουρα στη λίστα του αγώνα· το αν θα αγωνιστεί εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες».

Για το κομμάτι της τακτικής και της ζέστης: «Δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά από το πρώτο παιχνίδι, εκτός από το ότι θα προσπαθήσουμε να βγούμε μπροστά πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Μετά από τις δύσκολες εβδομάδες, η παράταση σίγουρα δεν θα ήταν προς όφελός μας, ειδικά με αυτή τη ζέστη».

Για τα επόμενα παιχνίδια στα Play Off: «Αυτά είναι μελλοντικά ζητήματα, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ»