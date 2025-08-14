Ο Τύπος αναλύει τα δεδομένα για τις κρίσιμες αποψινές μάχες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Για να έχει ελπίδες η Ελλάδα να ξεπεράσει την Τσεχία σήμερα απαιτείται θαύμα! Οι ομάδες μας οφείλουν να αφήσουν στην άκρη τον κακό τους εαυτό και να πετύχουν το 3/3. Αρχικά ο Παναθηναϊκός, που έχει και το πιο δύσκολο έργο, για να ρίξει στο καναβάτσο την πανίσχυρη Σαχτάρ. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ, που οφείλει να διορθώσει την κακή του εμφάνιση στην Τούμπα και να προκριθεί απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ. Παράλληλα, η ΑΕΚ πρέπει να πράξει το αυτονόητο και να αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού. Και για τις τρεις ομάδες μας η πρόκριση είναι αυτοσκοπός, ειδικά για την ΑΕΚ που δεν έχει άλλο... μονοπάτι και ο αποκλεισμός θα είναι ουσιαστικά καταστροφή...

Οι πράσινοι έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ο κακός μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν έχουν αποκτήσει τον Ουναΐ ή κάποιον σαν τον Ουναΐ. Δεν έχουν αποκτήσει -και αυτό είναι εγκληματικό- τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχεται να προστεθεί και η πώληση του Μαξίμοβιτς αύριο το πρωί. Δεν τα λες όλα αυτά και τα πιο επαγγελματικά πράγματα στον κόσμο. Ήρθε και ο τραυματισμός του Τζούρισιτς και έδεσε το γλυκό. Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα μικρό θαύμα για να περάσει. Η Σαχτάρ είναι εξαιρετική ομάδα, φωτιά στην επίθεση και η ομάδα του Βιτόρια χρειάζεται να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να κάνει τις φάσεις που θα του παρουσιαστούν γκολ. Η επιστροφή του Ιωαννίδη είναι θετικό στοιχείο, αλλά η πρόκριση θα χρειαστεί πάρα πολλά περισσότερα και κυρίως τύχη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Το κρίσιμο βράδυ έφτασε. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ καλούνται να καταθέσουν στο χορτάρι αποδείξεις δυναμικής κι αποτελεσματικότητας. Ο Παναθηναϊκός στα τρία πρώτα παιχνίδια έχει τακτική πολυμορφία, με έμφαση στο build up παιχνίδι απ' το κέντρο και τους πλάγιους μπακ. Οφείλει, ωστόσο, να βελτιώσει τη συγκέντρωση στο τρανζίσιον για να αποφύγει την ανισορροπία στο αμυντικό κομμάτι. Η επιλογή ανάμεσα σε πίεση ψηλά ή δομημένη αμυντική οργάνωση πρέπει να υποστηριχτεί από πειστική συμπεριφορά όλων -ειδικά στον χώρο του άξονα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, απέναντι στη Σαχτάρ είναι ανάγκη να φανεί επιτέλους αποτελεσματικός.

Ο ΠΑΟΚ απαιτείται να βρει τον περσινό αγωνιστικό βηματισμό απέναντι στην επικίνδυνη Βόλφσμπεργκερ. Το 4-2-3-1/4-3-3 σχήμα του δίνει πλεονέκτημα στη δημιουργία, ειδικά όταν αφήνει ελεύθερο τον Κωνσταντέλια με μέτωπο στο αντίπαλο τέρμα. Εφόσον ο Δικέφαλος βρει ρυθμό και δημιουργήσει ευκαιρίες, είναι δυνατόν να σκοράρει και να πάρει την πρόκριση. Η ΑΕΚ στην Κύπρο δούλεψε καλά επιθετικά για ένα ημίχρονο, αλλά πλήρωσε ασυγχώρητες αμυντικές επιπολαιότητες. Απόψε μεγαλύτερη σημασία θα έχει να μην πάθει ζημιά πίσω. Μπροστά θα βρει τρόπους για να φτάσει στο γκολ, έστω κι αν ο Πιερό συνεχίσει να βρίσκεται σε παρατεταμένη... αφλογιστία... Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η ΑΕΚ είναι πιο κοντά στην πρόκριση. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν σοβαρές πιθανότητες, αλλά όχι περισσότερες απ' τους αντιπάλους τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Οι κυπριακές ομάδες έχουν επενδύσει πολύ πάνω στη διαδικασία των προκριματικών. Και είναι δεδομένο πως την ίδια κυπριακή ομάδα που μπορεί να σου κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή Αύγουστο μήνα στα προκριματικά, μπορεί αν τη συναντήσεις σε φάση ομίλων, να τη διαλύσεις με τριάρα ή τεσσάρα. Όλο αυτό προφανώς και το έχει συνυπολογίσει ο οργανισμός ΑΕΚ για την αποψινή ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Το αποψινό ματς είναι και περίπλοκο και απαιτητικό. Το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο έδειξε και τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ απέναντι σ’ αυτόν τον αντίπαλο, όταν είναι συγκεντρωμένη και σοβαρή και βγάζει την ποιότητά της, αλλά και τι μπορεί να πάθει όταν χάνει τη συγκέντρωσή της.

Προφανώς με βάση αυτά τα δύο, έχει φτιάξει ο Νίκολιτς το πλάνο του για την αποψινή ρεβάνς, η οποία σε πολλά κομμάτια θα είναι διαφορετική σε σχέση με το πρώτο ματς, αλλά και σε πολλά άλλα θα είναι ίδια. Η ΑΕΚ για να προκριθεί, πρέπει να κερδίσει. Για να κερδίσει, πρέπει να σκοράρει. Αν ο Γιόβιτς ήταν στο 100% της ετοιμότητάς του, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα η ΑΕΚ θα πάει στο αποψινό ματς με μια επιθετική γραμμή, που μέχρι τώρα σε τρία επίσημα παιχνίδια, δεν έχει βρει δίχτυα. Δεν έχει ξεχάσει να σκοράρει ο Πιερό. Ούτε ο Ζίνι. Ούτε ο παίκτης που θα επιλέξει ο Νίκολιτς για τη θέση πίσω από αυτούς τους δύο. Όμως όλοι τους θα πρέπει να γίνουν αυτό που δεν ήταν στα δύο ματς με τη Χάποελ και στο πρώτο με τον Άρη Λεμεσού. Δηλαδή αποτελεσματικοί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της με τα δύο φιλικά στη Λεμεσό απέναντι σε Σερβία και Ισραήλ, αφήνοντας ανάμεικτα συναισθήματα. Το τουρνουά «ECOMMBX Cup» δεν έδωσε οριστικές απαντήσεις για το πού ακριβώς βρίσκεται το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, αποκάλυψε όμως πτυχές που θα χρειαστούν βελτίωση, κυρίως στο κομμάτι της φυσικής παρουσίας κοντά στο καλάθι και της αμυντικής συνέπειας.

Αν το παιχνίδι με τη Σερβία είχε στιγμές που γέννησαν αισιοδοξία, η εικόνα απέναντι στο Ισραήλ δημιούργησε ερωτήματα για τον βαθμό ετοιμότητας και τη χημεία μεταξύ των παικτών. Με την απουσία σχεδόν ολόκληρης της βασικής πεντάδας (Αντετοκούνμπο, Σλούκας, Παπανικολάου, Μήτογλου) και την απώλεια του Λαρετζάκη στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων, ο Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δει παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στο ροτέισιον. Το συμπέρασμα είναι πως, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, ορισμένοι δεν έχουν ακόμη φτάσει σε επίπεδο που να εγγυάται ρόλο σε μια διοργάνωση του μεγέθους του Ευρωμπάσκετ. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι η θεαματικότητα, αλλά η εκτέλεση των απλών πραγμάτων, αυτών που συχνά αποδεικνύονται τα πιο δύσκολα όταν η ένταση ανεβαίνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Οι εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου στα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν απόψε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μπροστά τους μια μάχη επιβίωσης, όχι μόνο αγωνιστική, αλλά και οικονομική. Η παρουσία των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί μια τεράστια οικονομική ανάσα που δεν πρέπει να αγνοείται. Όπως έχει εξελιχθεί πλέον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα μπόνους της UEFA είναι ίσως πιο σημαντικά από το ονόρε, τη δόξα, τις προκρίσεις.

Η μέχρι στιγμής συγκομιδή βαθμών των ομάδων μας στα προκριματικά είναι απογοητευτική. Από τους συνολικούς 2.000 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα, τους 0,8 τους έχουν δώσει μαζί οι Άρης, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έχοντας πετύχει μόλις μια νίκη σε εννέα αγώνες. Οι υπόλοιποι 1,2 βαθμοί προέρχονται από το μπόνους συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ. Από τις 19 πρώτες ομοσπονδίες στο ranking της UEFA, μόνο η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν απώλεια από μια ομάδα. Τις δύο τελευταίες χρονιές η Ελλάδα παρουσίασε εντυπωσιακή συγκομιδή βαθμών. Πρόκειται για μια σημαντική μαγιά που μπορεί να δώσει ώθηση ώστε να σκαρφαλώσουμε πιο ψηλά στο ranking και να μειωθεί η ταλαιπωρία των προκριματικών. Μια κακή φετινή χρονιά είναι αρκετή ωστόσο για να καταστραφεί ό,τι χτίστηκε σε δύο χρόνια και θα την κουβαλάμε για τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.