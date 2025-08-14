Ενίσχυση με Κωστούλα η Ηλιούπολη

Τη φανέλα της Ηλιούπολης θα φορά τη νέα σεζόν ο έμπειρος αμυντικός Μάριος Κωστούλας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάριο Κωστούλα!

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, έχοντας πλούσια εμπειρία στο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες των Ηρακλή, Καλαμάτας και Διαγόρα Ρόδου. Το πρώτο μισό της περσινής χρονιάς αγωνίστηκε με την Παναχαϊκή, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με την φανέλα του Παναργειακού.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!

