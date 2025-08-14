Παναθηναϊκός: Με πίστη για το «διπλό» στην Κρακοβία

Με μοναδικό στόχο το μεγάλο διπλό πρόκρισης ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00, Cosmote Sport 2) στην ουδέτερη Κρακοβία.

Οι Πράσινοι κοντράρονται με έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League με στόχο να βρεθούν στα πλέι οφ του Europa League, ωστόσο με εμφάνιση ανάλογη του πρώτου αγώνα, πριν μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούν από την πολύ ποιοτική Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Το 0-0 στο ΟΑΚΑ τα αφήνει όλα ανοιχτά για την αποψινή ρεβάνς που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος, στην Κρακοβία. Μία ισοπαλία που είχε αφήσει πικρή γεύση στο σύνολο του Βιτόρια καθώς ήταν εκείνο που δημιούργησε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα.

Με μία σημαντική -φρέσκια- απώλεια ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Φίλιπ Τζούρισιτς τέθηκε νοκ άουτ και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Είτε θα είναι ο Ζαρουρί αυτός, παίρνοντας φανέλα βασικού στη μόλις δεύτερη συμμετοχή του, είτε θα παίξουν στα άκρα της επίθεσης οι Τετέ, Πελίστρι, με τριάδα στο κέντρο τους Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Τσέριν.

Μαζί θα απουσιάσει ξανά και ο Τάσος Μπακασέτας που δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω του τραυματισμού του. Στον αντίποδα ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ετοιμοπόλεμο ξανά τον αρχηγό Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος διεκδικεί και φανέλα βασικού.

Τελευταίο παιχνίδι για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, καθώς πρόκειται άμεσα να αποχωρήσει για την Σαμπάμπ Αλ Αχλί φέρνοντας 5 εκατ. ευρώ στα "πράσινα" ταμεία.

Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί θα έχουν τις δικές τους σημαντικές απουσίες. Εκτός από τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Κέβιν -που έλειψε και στο πρώτο παιχνίδι- ο Αρντά Τουράν δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Εγκινάλδο (χτύπησε στο ΟΑΚΑ), Πεδρίνιο και Σουντάκοβ.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαχτάρ, θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ την τουρκική Σαμασούνσπορ, διαφορετικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη στο Conference League.

