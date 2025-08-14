«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Μιάλμπι για τον Μανέ»

Οριστική θεωρούν στη Σουηδία τη συμφωνία Ολυμπιακού-Μιάλμι για τον 20χρονο επιθετικό, ενώ απομένει να τα βρει και ο παίκτης με τους Ερυθρόλευκους.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η υπόθεση του επιθετικού από την Γκάμπια για τους Πειραιώτες.

Οι πρωταθλητές έχουν "κυκλώσει" την περίπτωση του 20χρονου στράικερ και σύμφωνα με συμπατριώτη του δημοσιογράφοι, έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον σουηδικό σύλλογο για την απόκτησή του, σε ένα ποσό που αγγίζει τα 3,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, ο Μανέ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή τους όρους του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο Λιμάνι.

Ο νεαρός στράικερ μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 18 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα της Σουηδίας.

