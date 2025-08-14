«Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια»

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο ο Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό.

Το SDNA σας ενημέρωσε από το βράδυ της Τετάρτης ότι η μεταγραφή του Ιταλού δεξιού μπακ, πρώην αρχηγού της Μίλαν, βρίσκεται στην τελική ευθεία για το Τριφύλλι και μάλιστα πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να έχει θετική κατάληξη για τους Πράσινους.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορένο ωστόσο πηγαίνει την υπόθεση ακόμα πιο μακριά, αναφέροντας στον λογαριασμό του στο twitter -μεταξύ άλλων μεταγραφικών ειδήσεων- ότι: «Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό».

Και προσθέτει: «Σας είχα αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καλάμπρια. Σήμερα λοιπόν, ο Καλάμπρια πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Παναθηναϊκό, που προσφέρει στον πρώην μπακ της Μίλαν και της Μπολόνια, συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Θα δούμε λοιπόν, αν θα υπάρξει λευκός καπνός στο τέλος, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι ο Καλάμπρια είναι πάρα - πάρα πολύ κοντά να πει το ''ναι'' στον Παναθηναϊκό».

Όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμος να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά του προς τον 28χρονο άσο για να τον φέρει στην Ελλάδα, ποσό που δείχνει ικανό να τον κάνει να πει το «ναι».