Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο η μετακίνηση του Νταβίντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Το SDNA σας ενημέρωσε από το βράδυ της Τετάρτης ότι η μεταγραφή του Ιταλού δεξιού μπακ, πρώην αρχηγού της Μίλαν, βρίσκεται στην τελική ευθεία για το Τριφύλλι και μάλιστα πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να έχει θετική κατάληξη για τους Πράσινους.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορένο ωστόσο πηγαίνει την υπόθεση ακόμα πιο μακριά, αναφέροντας στον λογαριασμό του στο twitter -μεταξύ άλλων μεταγραφικών ειδήσεων- ότι: «Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό».

Όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμος να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά του προς τον 28χρονο άσο για να τον φέρει στην Ελλάδα, ποσό που δείχνει ικανό να τον κάνει να πει το «ναι».