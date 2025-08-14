MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο η μετακίνηση του Νταβίντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 

Το SDNA σας ενημέρωσε από το βράδυ της Τετάρτης ότι η μεταγραφή του Ιταλού δεξιού μπακ, πρώην αρχηγού της Μίλαν, βρίσκεται στην τελική ευθεία για το Τριφύλλι και μάλιστα πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να έχει θετική κατάληξη για τους Πράσινους. 

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορένο ωστόσο πηγαίνει την υπόθεση ακόμα πιο μακριά, αναφέροντας στον λογαριασμό του στο twitter -μεταξύ άλλων μεταγραφικών ειδήσεων- ότι: «Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό». 

Όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμος να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά του προς τον 28χρονο άσο για να τον φέρει στην Ελλάδα, ποσό που δείχνει ικανό να τον κάνει να πει το «ναι».

«Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό»