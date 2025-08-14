Η Μπράιτον ζητάει 100 εκατ. από την Γιουνάιτεντ για τον Μπαλεμπά

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μετά την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, θέλουν να βάλουν το... κερασάκι στην τούρτα, στοχεύοντας στην απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον.

Ο 21χρονος Καμερουνέζος χαφ, εντυπωσίασε την περσινή σεζόν στην Premier League και η Γιουνάιτεντ θέλει να θωρακίσει την μεσαία γραμμή της με την απόκτησή του, όμως οι απαιτήσεις της Μπράιτον είναι απαγορευτικές.

Σύμφωνα με την «Telegraph», οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έκαναν κρούση στους «γλάρους» για τον 21χρονο μέσο, όμως το ποσό που ζητάει η Μπράιτον για να πει το «ναι» στην μεταγραφή του αποθάρρυνε.

Συγκεκριμένα, η Μπράιτον ενημέρωσε τους «κόκκινους διάβολους» ότι θέλει 100 εκατ. λίρες για να παραχωρήσει τον Μπαλεμπά, με την Γιουνάιτεντ να δίνει «μάχη» για να ρίξει τις απαιτήσεις των «γλάρων».

Σύμμαχος της Γιουνάιτεντ είναι ο Καμερουνέζος μέσος, που θέλει πολύ να πάρει μεταγραφή στους «Κόκκινους Διάβολους» και από την πλευρά του ασκεί πιέσεις στην Μπράιτον για να επιτευχθεί συμφωνία.