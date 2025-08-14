Η Μπαρτσελόνα θα δηλώσει άμεσα στην La Liga τον Ζοάν Γκαρθία

Οι Καταλανοί βρήκαν λύση στο θέμα της δήλωσης του νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα στην La Liga, για να είναι διαθέσιμος για την έναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα πήρε θετικά μηνύματα από την ιατρική επιτροπή της La Liga, αφού αποφάνθηκε ότι ο τραυματισμός του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν πληροί τα κριτήρια μακροχρόνιου τραυματισμού που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Έτσι, οι Καταλανοί πήραν την απόφαση να μην δηλώσουν τον Γερμανό τερματοφύλακα και στην θέση του θα δηλωθεί κανονικά ο Ζοάν Γκαρθία, όπως ενημέρωσαν οι «μπλαουγκράνα».

«Ο σύλλογος θα καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα αύριο, για να ολοκληρώσει την εγγραφή του Ζοάν Γκαρθία στην La Liga», ανέφερε η ενημέρωση που εξέδωσε η Μπαρτσελόνα.