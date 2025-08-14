Το... ξέκοψε ο Γκονσάλο Ράμος: «Δεν θα φύγω από την Παρί»

Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια θέλησε να βάλει ο Γκονσάλο Ράμος, τονίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν το φετινό καλοκαίρι.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία για τον Πορτογάλο επιθετικό, με τη Νιούκαστλ να παρουσιάζονταν ως ενδιαφερόμενη για την απόκτησή του.

Μετά το τέλος του τελικού του ευρωπαϊκού Super Cup, o Γκονσάλο Ράμος ρωτήθηκε για το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσει από τους Παριζιάνους στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

«Δεν θα φύγω από την Παρί, δεν έχω αυτή την πρόθεση, η δική μου επιθυμία είναι να μείνω στην Παρί αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος επιθετικός.