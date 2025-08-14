Η Λίβερπουλ έκλεισε τον ταλαντούχο στόπερ Tζιοβάνι Λεόνι

H Λίβερπουλ προχωράει σε μια επένδυση για το μέλλον, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Πάρμα, για την απόκτηση του 18χρονου κεντρικού αμυντικού, Τζιοβάνι Λεόνι.

Οι «Reds» θα καταβάλουν στην ιταλική ομάδα το ποσό των 35 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του ταλαντούχου στόπερ, με την Πάρμα να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Λεόνι θα ταξιδέψει άμεσα στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Λίβερπουλ που θα είναι πενταετούς διάρκειας.

Οι «Reds», μάλιστα αρνήθηκαν να αφήσουν στην Πάρμα ως δανεικό τον Λεόνι, αφού είναι πεισμένοι για τον βαθμό ετοιμότητας του νεαρού στόπερ, με τον Άρνε Σλοτ να τον υπολογίζει κανονικά για το ρόστερ της φετινής σεζόν.