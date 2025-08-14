Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της

Ενώ δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικές λεπτομέρειες, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» ανέφεραν ότι το ποσό ήταν 35 εκατομμύρια ευρώ συν 5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, το δεύτερο υψηλότερο μετά τα 46,6 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Μπόρνμουθ για τον Έβανιλσον πριν από ένα χρόνο.
Ο Ντιακιτέ ενσωματώνεται άμεσα με την ομάδα του Αντόνι Ιραόλα, η οποία αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στον εναρκτήριο αγώνα της Premier League την Παρασκευή (15/8) το βράδυ στο Άνφιλντ. Θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 18.
Ο 24χρονος σκόραρε 13 γκολ σε 112 εμφανίσεις για τη Λιλ. Έπαιξε σε 48 παιχνίδια την περασμένη σεζόν, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.
Bafodé Diakité.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025
Our new centre-back 😍 pic.twitter.com/a6D7TuiQgb