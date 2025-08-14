Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της

Η Μπόρνμουθ απέκτησε τον Μπαφόντε Ντιακιτέ από τη Λιλ με πενταετές συμβόλαιο, καθιστώντας τον αμυντικό τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Ενώ δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικές λεπτομέρειες, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» ανέφεραν ότι το ποσό ήταν 35 εκατομμύρια ευρώ συν 5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, το δεύτερο υψηλότερο μετά τα 46,6 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Μπόρνμουθ για τον Έβανιλσον πριν από ένα χρόνο.

Ο Ντιακιτέ ενσωματώνεται άμεσα με την ομάδα του Αντόνι Ιραόλα, η οποία αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στον εναρκτήριο αγώνα της Premier League την Παρασκευή (15/8) το βράδυ στο Άνφιλντ. Θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 18.

Ο 24χρονος σκόραρε 13 γκολ σε 112 εμφανίσεις για τη Λιλ. Έπαιξε σε 48 παιχνίδια την περασμένη σεζόν, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.