Η Μπέτις είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το «όνειρο» της μεταγραφής του Άντονι

Η Μπέτις είναι έτοιμη να εγκαταλείψει την «μάχη» της απόκτηση του Άντονι, αφού οι απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ για τον Βραζιλιάνο παραμένουν υψηλές.

Ο διεθνής Βραζιλίας άσος είχε μια παραγωγική περίοδο δανεισμού στην ισπανική ομάδα κατά το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25. Τους βοήθησε να φτάσουν στον τελικό του Conference League.

Ο Άντονι παραμένει… περιττός στο Μάντσεστερ, με τον προπονητή των «κόκκινων διαβόλων», Ρούμπεν Αμορίμ, να προτιμά άλλες επιθετικές επιλογές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμης μεταγραφής.

Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητά 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει, καθώς προσπαθεί να αποφύγει την επιβολή των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR), και αυτή η αποτίμηση είναι πολύ υψηλή για να την εξετάσει η Μπέτις.