Έγραψε ιστορία η Παρί με το πρώτο της Super Cup - Η «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης

Οι Παριζιάνοι πρόσθεσαν το όνομά τους στην «χρυσή βίβλο» του ευρωπαϊκού Super Cup, αφού λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου της Champions League, αναδείχθηκε και υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Παρί έγινε η 25η ομάδα που κατακτάει το Super Cup της UEFA, με τους Παριζιάνους να κάνουν επικό comeback στον τελικό κόντρα στην Τότεναμ, λυγίζοντας τους Λονδρέζους στην διαδικασία των πέναλτι. Aναλυτικά η «Χρυσή Βίβλος» του UEFA Super Cup: 6 κατακτήσεις Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)

5 κατακτήσεις Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 κατακτήσεις Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)

3 κατακτήσεις Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)

2 κατακτήσεις Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)

1 κατάκτηση Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)