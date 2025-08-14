Πόσο Τότεναμ; «Αυτοκτονία» των Spurs και στην Παρί το Super Cup!

Τι κι αν προηγήθηκε με 2-0 στο ματς και 2-0 στη διαδικασία των πέναλτι; Η Τότεναμ… κατάφερε να χαρίσει το Super Cup στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, με τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε ν' αρνούνται να ηττηθούν και να ξεκινάνε με τρόπαιο την σεζόν!

Σε ένα κατάμεστο «Φρίουλι» και με την προσμονή στα ύψη, δύο από τις πιο πολυσυζητημένες ομάδες της Ευρώπης διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε έναν τελικό γεμάτο ένταση, ανατροπές και δραματική κατάληξη.

Η εμπειρία και η ποιότητα της Παρί συναντήθηκαν με τη φρεσκάδα και την αγωνιστική πειθαρχία της νέας Τότεναμ του Τόμας Φρανκ, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία εκτέλεση πέναλτι.

Οι «Spurs» παρουσιάστηκαν άκρως ανταγωνιστικοί και για μεγάλο διάστημα έδειχναν να κρατούν τη νίκη στα χέρια τους. Στο 39’, ο Μίκι βαν ντε Βεν άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους, ενώ στο 48’ ο αρχηγός Κρίστιαν Ρομέρο με δυναμική κεφαλιά έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων.

Ωστόσο, η Παρί δεν κατέθεσε τα όπλα. Αρχικά, μείωσε στο 85’ με εκπληκτικό σουτ του Κανγκ-Ιν Λι, και τελικά ισοφάρισε στο 90+4′ με τον Γκονσάλο Ράμος, που εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην αγγλική άμυνα. Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε 2-2 και χωρίς παράταση, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν κατευθείαν στα πέναλτι.

Εκεί, οι Παριζιάνοι ήταν πιο ψύχραιμοι και εύστοχοι, κατακτώντας το τρόπαιο.

Με αυτή τη νίκη, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη σύγχρονη εποχή της, σε ένα ματς που φάνηκε χαμένο μέχρι τα τελευταία λεπτά.