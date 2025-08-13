Ο Τέιλορ καλωσόρισε τον Γιακουμάκη: «Η ομάδα ξανά μαζί αδερφέ» (pic)

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες του ΠΑΟΚ που έσπευσαν να καλωσορίσουν τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να σμίγουν ξανά μετά την κοινή θητεία τους στην Σέλτικ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν τον Έλληνα επιθετικό με... μεξικάνικη σαπουνόπερα σε ένα επικό βίντεο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ήρθε το καλωσόρισμα από τον Γκρεγκ Τέιλορ, με τον Σκωτσέζο μπακ να εκφράζει την χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Γιακουμάκη, δεδομένης της κοινής παρουσίας τους στην Σέλτικ.

«Η ομάδα πάλι μαζί αδερφέ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Σκωτσέζος μπακ του ΠΑΟΚ, καλωσορίζοντας τον Γιώργο Γιακουμάκη στον Δικέφαλο.