Στη μάχη της πρόκρισης στο Κλάγκενφουρτ ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε (20:00) στο Κλάγκενφουρτ έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες της χρονιάς, παρότι βρισκόμαστε μόλις στο δεύτερο ματς της σεζόν. Το 0-0 της Τούμπας στον πρώτο αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με τη ρεβάνς στο Wörthersee Stadion να κρίνει την πρόκριση στα playoff του Europa League.

Αποστολή στην Αυστρία

Η αποστολή του Δικεφάλου βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Στην τελευταία προπόνηση κατέληξε στις επιλογές του για την ενδεκάδα, λαμβάνοντας υπόψη τακτική και ετοιμότητα παικτών.

Ο Μάντι Καμαρά δεν είναι στο 100%, με την απόφαση για την παρουσία του στο αρχικό σχήμα να εξαρτάται από την τελική αξιολόγηση του τεχνικού τιμ. Στη μεσοεπιθετική γραμμή, η κατάσταση του Τάισον δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγές. Ο Λουτσέσκου προσανατολίζεται σε Κωνσταντέλια αριστερά και τον Ιβανούσετς στον ρόλο του οργανωτή.

Στα χαφ, ο Μεϊτέ είναι δεδομένος, ενώ Καμαρά και Οζντόεφ διεκδικούν θέση, με ζητούμενο την ισορροπία δύναμης, αμυντικής κάλυψης και σωστής κυκλοφορίας της μπάλας. Επί του παρόντος, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Ρώσου.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα παραμένει φαβορί για το αριστερό άκρο, δεδομένης και της απώλειας του Τάισον μπροστά του. Στο κέντρο της άμυνας, ο Λόβρεν δοκιμάστηκε δίπλα στον Κεντζιόρα αντί του Μιχαηλίδη, όποτε μένει να φανεί ποιος από τους δύο θα πάρει φανέλα βασικού, με τον Κένι να διατηρεί τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια.

Ο Λουτσέσκου έχει ζητήσει από τους παίκτες του συγκέντρωση, πειθαρχία και υψηλό ρυθμό από το πρώτο λεπτό. Η πρόκριση, όπως τονίζει, θα κριθεί σε λεπτομέρειες – από την προσεκτική άμυνα και τις γρήγορες μεταβάσεις, μέχρι την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Από την άλλη, ο Ντίτμαρ Κουμπάουερ σκοπεύει να παρατάξει την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο ματς στην Τούμπα, μένοντας ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία και τη συνοχή της ομάδας του. Ο Πόλστερ θα είναι στο τέρμα, με τους Μπαουμγκάρντνερ, Ντιαμπατέ και Βίμερ ως τριάδα στόπερ.

Ο σχηματισμός 5-4-1 μετατρέπεται σε 3-4-3 στην επίθεση, με τους Μάτιτς και Ρένερ σε ρόλο μπακ-χαφ, τους Σεπφ και Πίσινγκερ στον άξονα και τον Αγκιεμάν να συνδέει μεσαία και επιθετική γραμμή. Στην κορυφή θα βρεθούν οι Μπάλο και Αβντιγιάι.

Το πλάνο των Αυστριακών βασίζεται ξανά στην πειθαρχία και στις γρήγορες μεταβάσεις, με στόχο να εκμεταλλευτούν τα κενά που μπορεί να αφήσει ο ΠΑΟΚ είτε στα πλάγια είτε στον άξονα...

Στα επιμέρους... αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ συναντά ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στο Κλάγκενφουρτ, με τη θερμοκρασία την ώρα του αγώνα να αγγίζει τους 30 βαθμούς. Οι «ασπρόμαυροι» συναντούν τη Βόλφσμπεργκερ στο ουδέτερο Wörthersee Stadion, καθώς η έδρα των Κυπελλούχων Αυστρίας δεν πληροί τις προδιαγραφές της UEFA..

Ένα εντυπωσιακό γήπεδο 30.000 θεατών δίπλα στην λίμνη Wörthersee , το οποίο ονομάζεται και 28 Black Arena για χορηγικούς λόγους, στο οποίο αγωνίζεται η Αούστρια Κλάγκενφουρτ στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας.

Άνοιξε τις «πύλες» του στις 7 Αυγούστου του 2007 με έναν αγώνα της Αυστρίας απέναντι στην Ιαπωνία, ενώ διεξήχθησαν και 3 αγώνες του EURO 2008. Στις 21 Ιουλίου του 2018, το Wörthersee Stadion φιλοξένησε έναν αγώνα του International Champions Cup 2018 μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα, στο «κομμάτι» που θα φιλοξενηθούν οι περίπου 1000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχει τοποθετηθεί ειδική πινακίδα, στο σημείο που θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία των «ασπρόμαυρων».

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του OPEN ενώ μέσα από το SDNA μπορείτε να διαβάσετε όσα θα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

