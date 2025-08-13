Με το ίδιο σκορ (5-1) που επικράτησε της Δόξας Δράμας, ο ΠΑΟΚ Β κέρδισε και τον Αετό Οφρυνίου, με τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν πλέον στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή προετοιμασία του Δικεφάλου ρίχνει τίτλους τέλους στον Βώλακα Δράμας, καθώς αύριο (14/8) ο Νίκος Καραγεωργίου και οι παίκτες του επιστρέφουν στη βάση τους, τη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Δράμα, στο τελευταίο του φιλικό στον Βώλακα, ο ΠΑΟΚ Β εντυπωσίασε ξανά. Νέα «πεντάρα» με ανατροπή απέναντι στον Αετό Οφρυνίου.

Ένα ακόμα φιλικό ειδικών συνθηκών, καθώς διεξήχθησαν τέσσερα ημίωρα, με την ομάδα της Καβάλας να ανοίγει το σκορ με τον Αναστασιάδη στο 55΄με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, όμως ο ΠΑΟΚ Β αντέδρασε άμεσα.

Στο 58’ ο Μούστμα ισοφάρισε με σουτ, ύστερα από ωραία ατομική προσπάθεια και πάσα του Τσιφούτη, ενώ στο 60’ ο Λούκας ολοκλήρωσε την ανατροπή με κεφαλιά μετά από σέντρα και πάλι του Τσιφούτη.

Με την έναρξη του τρίτου 30λεπτου, στο 61’, ο Κουλούρης ανέβασε το σκορ σε 3-1, ενώ στο 90’ ο Αδάμ σκόραρε με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή για το 4-1. Στο 108’ ο Γραββάνης διαμόρφωσε το τελικό 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Οι συνθέσεις του ΠΑΟΚ Β:

Πρώτο 60λεπτο: Νικολακούλης, Κοσίδης (50′ Πολυκράτης), Λούκας, Κιτσάκης, Πασαχίδης, Μπιασότο, Καλόγηρος, Τσιφούτης, Ντούνγκα, Καλαϊτσίδης (45′ Κουλούρης), Μούστμα.

Δεύτερο 60λεπτο: Τσιντσόλης, Πολυκράτης (104′ Σαλέχ), Καστίδης, Πανικίδης, Αβράμπος, Σνάουτσνερ, Αλμασίδης, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Γραββάνης, Κουλούρης (80′ Αφρίγιε)