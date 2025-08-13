ΑΕΚ: Η στόχευση και τα πλάνα του Νίκολιτς για την πρόκριση (vid)

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση στα Σπάτα την προετοιμασία της για την ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena (Πέμπτη 14/8, στις 21:00 Cosmote Sport 1 HD), εκεί όπου θα επιχειρήσει να σφραγίσει την πρόκριση της στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όλες τις προηγούμενες ημέρες, έχει στοχεύσει - πλην του αγωνιστικού - και στο πνευματικό κομμάτι, καθώς θέλει να δει στον αγωνιστικό χώρο ένα γκρουπ απόλυτα συγκεντρωμένο, πειθαρχημένο στο πλάνο και αποφασισμένο να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και προφανώς το εισιτήριο πρόκρισης. Κάτι που τόνισε και στις δηλώσεις που παραχώρησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. «Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και εστιασμένοι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πρέπει να δείξουμε το απαιτούμε επίπεδο συγκέντρωσης», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Σέρβου, ο οποίος έχει βάλει... απαγορευτικό, στο να επαναληφθούν εύκολα λάθη αφέλειας, που είδαμε στη Λεμεσό και έκαναν τη ζημιά μέσα σε ένα δεκάλεπτο.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο τεχνικος της ΑΕΚ, συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο, θα μπορεί να υπολογίζει για την αυριανή μάχη στον Λούκα Γιόβιτς. Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για την ετοιμότητα του Σέρβου φορ και απάντησε: «Αν χρειαστούμε τη βοήθεια του Λούκα θα παίξει. Αν όχι, τότε δεν θα παίξει. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα. Είναι σε μια καλή κατάσταση αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την ομάδα για να πάρουμε την πρόκριση».

Το πιο πιθανό είναι ο Γιόβιτς, που πήρε την θέση του Μαρσιάλ στην ευρωπαϊκή λίστα, να έρθει από τον πάγκο, καθώς οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως μπορεί να παίξει για 20 με 30 λεπτά. Όσον αφορά τα πλάνα του Νίκολους, δύσκολα θα έχουμε εκπλήξεις. Αν και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά...

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στόπερ, ο Ρότα δεξιά και ένας εκ των Πενράις-Πήλιου αριστερά, με τον Σκωτσέζο να έχει το προβάδισμα. Η τριάδα στον άξονα, αναμένεται να απαρτίζεται από τον Μάνταλο στον γνωστό ρόλο του deep lying playmaker μπροστά από τα στόπερ και τους Περέιρα-Πινέδα ως εσωτερικούς μέσους. Στο «δέκα», έχουν δοκιμαστεί Μαρίν και Κοϊτά κάτι που σημαίνει πως είναι ανοιχτό ποιος θα ξεκινήσει, ενώ δίπλα στον Ζίνι που θεωρείται δεδομένος θα παίξει ένας εκ των Πιερό ή Γκατσίνοβιτς.