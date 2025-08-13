ΠΑΟΚ: Η πρώτη φωτογραφία του Γιακουμάκη στα ασπρόμαυρα! (pic)

Με το Νο7 θα φιγουράρει στην πλάτη για την επόμενη, τουλάχιστον, σεζόν με τα ασπρόμαυρα ο Γιώργος Γιακουμάκης - Η αποκάλυψη του Έλληνα φορ από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ!

Έφτασε μόλις εχθές στην Θεσσαλονίκη μετά το υπερατλαντικό ταξίδι με αφετηρία το Μεξικό.

Όμως τόσο ο ίδιος, όσο και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν έχασαν πολύτιμο χρόνο και αφού προηγουμένως πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μπήκε στα ασπρόμαυρα αποδυτήρια για το βίντεο παρουσίασης.

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε, φόρεσε την φανέλα του ΠΑΟΚ με το «7» στην πλάτη και μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ τον αποκτά με καθεστώς δανεισμού, καταβάλλοντας δυο εκατομμύρια ευρώ στην Κρουζ Αζούλ ως loan fee, χρήματα με τα οποία η ομάδα του Μεξικού καλύπτει μεγάλο μέρος του συμβολαίου του. Το buy out έχει συμφωνηθεί στα πέντε εκατομμύρια, όπως διαβάσατε μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ του SDNA.