Ο Κρίστοφερ Βέλντε μετακομίζει επίσημα στους Πόρτλαντ Τίμπερς

Οι Πόρτλαντ Τίμπερς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Νορβηγού εξτρέμ Κρίστοφερ Βέλντε από τον Ολυμπιακό.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του MLS, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» εισέπραξαν 4 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή, ποσό που μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια με τα μπόνους, ενώ διατήρησαν ποσοστό 10% για ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του Βέλντε.

Η μετακίνηση του Νορβηγού στους Πόρτλαντ Τίμπερς σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, προσφέροντάς του την ευκαιρία να αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες του MLS.