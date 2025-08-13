Το «χτύπημα» του Τσάλοβ: «Κάθομαι στο αεροπλάνο και διαβάζω τα… νέα»

Λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα από την Τουρκία, ήρθε η πρώτη αντίδραση από πλευράς Φιόντορ Τσάλοβ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Καϊσέρισπορ για τον Ρώσο επιθετικό, υπογραμμίζοντας πως κατέθεσαν πρόταση για τον δανεισμό του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση από πλευράς Τσάλοβ λίγο πριν αποχωρήσει με την «ασπρόμαυρη» αποστολή για την Αυστρία.

Ο Ρώσος φορ είπε χαρακτηριστικά πως έχει όλα του τα έγγραφα και τα διαβατήρια, καθησυχάζοντας τους συμπατριώτες του δεδομένου πως πρόσφατα έπεσε θύμα κλοπής στη Χαλκιδική, μία είδηση που πήρε μεγάλη έκταση στην πατρίδα του.

Σε συνέχεια της τοποθέτησής του, σημείωσε πως διαβάζει τι γράφεται στον Τύπο, ευελπιστώντας πως θα έχει την υποστήριξη των φίλων του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.