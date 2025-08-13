UEFA: Μεγάλες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Super Cup - Συμμετοχή τεσσάρων ομάδων και εκτός Ευρώπης

Το βράδυ της Τετάρτης (13/8), η Παρί Σεν Ζερμέν και η Τότεναμ αναμετρώνται στην Ιταλία, στο Ούντινε, για το παραδοσιακό Super Cup, όπου συνήθως αντιπαρατίθενται η κάτοχος του Champions League και η νικήτρια του Europa League.

Ωστόσο, η UEFA φαίνεται να εξετάζει σοβαρά μια σημαντική αναμόρφωση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την αγγλική «Telegraph», η νέα μορφή του Super Cup θα μπορούσε να περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες, με ημιτελικούς και τελικό, ενώ η διεξαγωγή του πιθανόν να μεταφερθεί εκτός Ευρώπης, ενδεχομένως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε χώρα της Μέσης Ανατολής. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν τελικά εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές, το ευρωπαϊκό Super Cup θα αποκτήσει έναν πιο διεθνή χαρακτήρα και μεγαλύτερη διάρκεια, προσφέροντας νέες εμπειρίες στους φιλάθλους και πιθανόν μεγαλύτερη εμπορική απήχηση για τη UEFA.