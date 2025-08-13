Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Πέτκοφ

Η Κηφισιά ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Άλεξ Πέτκοφ στο ρόστερ της, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έρχεται από τη Σλασκ Βρότσλαβ, με την οποία την περασμένη χρονιά κατέγραψε συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας δύο φορές και μοιράζοντας μία ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Βουλγαρίας, έχοντας ήδη 17 διεθνείς παρουσίες.

Ο Πέτκοφ έχει και έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Ελλάδα, καθώς είναι γιος του Μίλεν Πέτκοφ, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Η εμπειρία και η προσωπικότητά του θεωρούνται σημαντικά «όπλα» για τον προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, που αναζητούσε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Με αυτή τη μεταγραφή, η Κηφισιά δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και σταθερή στην παρθενική της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία.