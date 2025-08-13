Η τελευταία «πρόβα» της WAC - Πώς θα παραταχθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ (pics/vid)

Η Βόλφσμπεργκερ έκανε την τελευταία της προπόνηση στο Wörthersee Stadion, με τον Κιούμπαουερ να πηγαίνει με «συνταγή» Τούμπας ενόψει της αυριανής (14/8 20:00) ρεβάνς.

Αποστολή στην Αυστρία

Οι Αυστριακοί ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους, με την σημερινή (13/8) τελευταία προπόνηση να διεξάγεται στο γήπεδο, όπου πριν λίγους μήνες κατέκτησαν το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία τους.

Ο Ντίτμαρ Κιούμπαουερ, όπως όλα δείχνουν, θα πορευτεί με «συνταγή» Τούμπας στην αυριανή (14/8 20:00) αναμέτρηση, παρότι γνωρίζει πως οι παίκτες του είναι επιβαρυμένοι, καθώς έχουν παίξει τέσσερα παιχνίδια σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Στα μετόπισθεν δύσκολα θα αλλάξουν πρόσωπα, με τον Πόλστερ να είναι ο βασικός τερματοφύλακας και τους Μπαουμγκάρντερ, Ντιαμπατέ και Βίμμερ στο κέντρο της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, σύνθεση που δεν άλλαξε ούτε με την Αούστρια Βιέννης την προηγούμενη Κυριακή.

Οι Μάτιτς και Ρέννερ θα καλύψουν την δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα, με τον πρώτο να βρίσκεται στον πάγκο στον αγώνα πρωταθλήματος για τις απαραίτητες ανάσες.

Στον χώρο του κέντρου «παίζεται» η θέση δίπλα στον Σεπφ, με τους Πίσινγκερ και Σούλτσνερ να «ερίζουν», με τον πρώτο να έχει περισσότερες πιθανότητες, ενώ στο «10» θα βρεθεί πιθανότατα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, ο έμπειρος Αβντιγιάι. Ο Μπάλο είναι σίγουρος στην επίθεση και μένει να δούμε αν θα μείνει στον πάγκο ο Ζούκιτς και ο Πινκ για να πάρει ξανά φανέλα βασικού ο Αγκιέμαν.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο μέσα από την κάμερα του SDNA:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το SDNA στο Wörthersee Stadion - Συνθήκες καύσωνα στην Αυστρία (pics/vids)

Προπονητής Βόλφσμπεργκερ: «Είμαστε μία μικρή ομάδα μπροστά στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε ενθουσιασμό»