Ηρακλής: Με κόσμο το φιλικό απέναντι στον Κιλκισιακό

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως το φιλικό απέναντι στον Κιλκισιακό (14/8, 17:30) στη Μίκρα θα διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Αύριο Πέμπτη 14/08/2025 και ώρα 17:30 στο προπονητικό μας κέντρο στο Εθνικό Στάδιο Μίκρας, η ομάδα μας θα δώσει φιλικό αγώνα με την ομάδα του Κιλκισιακού, ανοιχτό προς τους φιλάθλους μας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τους επίσημους αγώνες της περιόδου 2025-2026 .

Τα γραφεία της ομάδας μας θα παραμείνουν ανοιχτά αύριο 14/08/2025 έως τις 20:00, προκειμένου οι φίλαθλοί μας να μπορέσουν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας.

Η Π.Α.Ε. Π.Ο.Τ. Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι σήμερα 13/08/2025 η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας έχει φτάσει τον αριθμό των 1079 εισιτηρίων.