Πρώτο θέμα ο ΠΑΟΚ: Η Σλάβια «ψάχνεται» έντονα για τον διάδοχο του Ζαφείρη!

Η Σλάβια έχει ήδη στραφεί στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Χρήστου Ζαφείρη, με τα τσεχικά ΜΜΕ να υπογραμμίζουν ότι «η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ είναι στα σκαριά» και δεν αποκλείεται ο διάδοχός του να είναι… παλιός γνώριμος.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου της Σλάβια Πράγας, που έδειχναν πως παραμένει αδιάλλακτος απέναντι στο «μπάσιμο» του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του Δικεφάλου συνεχίζουν το ασφυκτικό πρέσινγκ, έχοντας στο πλευρό τους και τον ίδιο τον Έλληνα μέσο.

Από τη στιγμή που η υπόθεση έφτασε σε κομβικό σημείο και η Σλάβια κινήθηκε στην αγορά, είναι σαφές ότι η απόκτηση του αντικαταστάτη θα αποτελέσει το «κλειδί» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στην Τσεχία, μάλιστα, επαναφέρουν στο προσκήνιο τον πρώην παίκτη τους, Μίχαλ Μπεράν, που πλέον ανήκει στη Γιάμπλονετς.

«Αν φύγει ο Ζαφείρης, η Σλάβια θα κινηθεί για τον Μπεράν», δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν αναλυτής Ζντένεκ Φολπρεχτ.

«Όλα είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος Γιαν Βάτσεκ, επισημαίνοντας πως στη μεταγραφή του Ζαφείρη σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη.

Αν τελικά ο Ζαφείρης αποχωρήσει μετά από δυόμισι χρόνια, ο προπονητής Γίντριχ Τρπισόφσκι θα ζητήσει οπωσδήποτε αντικαταστάτη. Με τη φάση των ομίλων του Champions League να πλησιάζει, η λογική δείχνει προς έναν δοκιμασμένο παίκτη της τσεχικής λίγκας, που δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Όλα αυτά τα κριτήρια καλύπτει ο Μίχαλ Μπεράν της Γιάμπλονετς. Ο 24χρονος μέσος έχει ήδη αγωνιστεί στην Έντεν Αρίνα, αλλά πριν από τέσσερα χρόνια, στο τότε γεμάτο ρόστερ, δεν κατάφερε να καθιερωθεί, έχοντας μόλις έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο.

Τον Μπεράν, πάντως, παρακολουθούν και άλλες ομάδες. Η πώληση του Ζαφείρη μπορεί να πυροδοτήσει αυτήν την κίνηση στην αγορά», καταλήγουν οι Τσέχοι.