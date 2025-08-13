Προπονητής Βόλφσμπεργκερ: «Είμαστε μία μικρή ομάδα μπροστά στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε ενθουσιασμό»

Χαμηλούς τόνους -ξανά- από τον προπονητή της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κιούμπαουερ, ο οποίος μίλησε για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ αλλά και την απουσία του Τάισον!

Αποστολή στην Αυστρία

Όπως ανέφερε δεν νιώθει πίεση, μετά το 0-0 της Τούμπας, καθώς ο Δικέφαλος είναι πιο έμπειρος, με τη Βόλφσμπεργκερ να έχει τον ενθουσιασμό, όντας ένα μικρότερο μέγεθος συγκριτικά με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίτμαρ Κιούμπαουερ:

Για την ατάκα του Λουτσέσκου που είπε μετά το πρώτο ματς ότι η πίεση είναι στην ομάδα του: «Δεν νομίζω ότι αισθανόμαστε πίεση. Είμαστε μια μικρή ομάδα, χωρίς εμπειρία στην Ευρώπη αλλά κάναμε μια καλή εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη. Δείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε και να βγάλουμε στο γήπεδο τα δικά μας θετικά στοιχεία. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος αλλά και εμείς θα έχουμε τον δικό μας ενθουσιασμό».

Για την απουσία του Τάισον που προέκυψε τις τελευταίες ώρες: «Ο Τάισον είναι εκτός, το γνωρίζουμε, σίγουρα είναι μια σημαντική απώλεια αλλά έχει πολλούς και καλούς παίκτες για να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ, δεν εξαρτάται από έναν παίκτη. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και μπορεί ακόμα και η ομαδική δουλειά να κάνει την διαφορά».

Για τις πιθανότητες που δίνει μετά το 0-0 στην Τούμπα: «Αύριο θα είναι ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Δυο ομάδες που θέλουν πρόκριση που θα τα δώσουν όλα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, πολύ δύσκολο. Πιο δύσκολο από το πρώτο. Είναι δεδομένο πως μας περιμένει ένα παιχνίδι που πρέπει να κάνουμε υπέρβαση και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το στυλ παιχνιδιού που θα ακολουθήσει στο δεύτερο ματς: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι».

