Χωρίς Κέβιν και τρεις ακόμη βασικούς η Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς τέσσερις βασικοί ποδοσφαιριστές της δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή της. Αποστολή στην Κρακοβία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Η ουκρανική ομάδα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες απουσίες εναντίον του Παναθηναϊκού.

Για την ακρίβεια, ο Αρντά Τουράν τόνισε πως θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα του χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπολογίζονταν στο βασικό σχήμα.

Κέβιν: Το μεγάλο αστέρι των Ουκρανών, που δεν είχε αγωνιστεί ούτε στο πρώτο ματς, παραμένει εκτός.

Εγκινάλδο: Τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και δεν πρόλαβε να επιστρέψει.

Πεδρίνιο: Υπέστη τραυματισμό στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος και τέθηκε νοκ άουτ.

Γκεόργκι Σουντάκοβ: Δεν θα δώσει το «παρών» για προσωπικούς λόγους, καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του.

Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τη Σαχτάρ να ψάξει λύσεις εκ των έσω για να καλύψει τα κενά, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση.