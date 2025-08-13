Άρης: Η ώρα του Μισεουί

Ο Γκάμπριελ Μισεουί είναι ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να πάρει ευκαιρίες στα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων

Το μεγάλο φετινό στοίχημα του Άρη, ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής, Γκάμπριελ Μισεουί είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά στο ρόστερ των κιτρινόμαυρων. Ο κόσμος δεν είχε την ευκαιρία να δει τον μικρό εν δράσει και, όσο περνούν οι εβδομάδες, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα.

Μάλιστα, στο φιλικό με την Κ19 ο επιθετικός χαφ του Άρη έδειξε πολύ θετικό πρόσωπο και ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναμένεται να του δώσει μια πρώτη ευκαιρία στο φιλικό με τον Αστέρα (17/8), όπου θα τον δούμε είτε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, είτε πίσω από τον Λορέν Μορόν.

Ένας ποδοσφαιριστής που για τα 20 του χρόνια λογίζεται ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένας λόγος που ανάγκασε την Τσιρόνα να τον αποκτήσει και να επενδύσει πάνω του. Ο Άρης ελπίζει πως θα αποτελέσει το ιδανικό "σκαλοπάτι" για την καριέρα του παίκτη και θα πάρει όσα περισσότερα μπορεί από εκείνον μεσοεπιθετικά.