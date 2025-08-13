«Στην τελική ευθεία για τον Αμπντουλιέ Μανέ ο Ολυμπιακός»

Οι «ερυθρόλευκοι» κοντά στην απόκτηση του 20χρονου Γκαμπιανού φορ της Μιάλμπι - Πιθανότητα να παραμείνει στη Σουηδία μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία με τη Μιάλμπι για τον Αμπντουλιέ Μανέ, σύμφωνα με σουηδικά ρεπορτάζ.

Ο 20χρονος επιθετικός από την Γκάμπια ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που είχαν θέσει οι «ερυθρόλευκοι» για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, όντας κάτω των 23 ετών και ικανός να καλύψει όλες τις θέσεις στην επίθεση.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, η Μιάλμπι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατηρήσει τον παίκτη μέχρι τον Δεκέμβριο, ακόμη και μέσω δανεισμού, καθώς αποτελεί βασικό «όπλο» στην προσπάθειά της για κατάκτηση του πρωταθλήματος.