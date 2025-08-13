Το SDNA στο Wörthersee Stadion - Συνθήκες καύσωνα στην Αυστρία (pics/vids)

Το SDNA βρίσκεται στο Κλάγκενφουρτ για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (14/8 20:00), με τη θερμοκρασία στην πόλη της Αυστρίας να ξεπερνά τους 32 βαθμούς κελσίου.

Αποστολή στην Αυστρία

Ώρα ρεβάνς για τον Δικέφαλο, ο οποίος ταξιδεύει σήμερα (13/8) για το Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους και αύριο (14/8 20:00) θα αντιμετωπίσουν τη Βόλφσμπεργκερ στο ουδέτερο Wörthersee Stadion, καθώς η έδρα των Κυπελλούχων Αυστρίας δεν πληροί τις προδιαγραφές της UEFA.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του θα αντιμετωπίσουν συνθήκες... καύσωνα στον αυστριακό νότο, καθώς η θερμοκρασία πλησιάζει τους 32 βαθμούς κελσίου, νούμερα ασυνήθιστα για την περιοχή.

Ένα εντυπωσιακό γήπεδο 30.000 θεατών δίπλα στην λίμνη Wörthersee , το οποίο ονομάζεται και 28 Black Arena για χορηγικούς λόγους, στο οποίο αγωνίζεται η Αούστρια Κλάγκενφουρτ στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας.

Άνοιξε τις «πύλες» του στις 7 Αυγούστου του 2007 με έναν αγώνα της Αυστρίας απέναντι στην Ιαπωνία, ενώ διεξήχθησαν και 3 αγώνες του EURO 2008. Στις 21 Ιουλίου του 2018, το Wörthersee Stadion φιλοξένησε έναν αγώνα του International Champions Cup 2018 μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα, στο «κομμάτι» που θα φιλοξενηθούν οι περίπου 1000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχει τοποθετηθεί ειδική πινακίδα, στο σημείο που θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία των «ασπρόμαυρων».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο μέσα από την κάμερα του SDNA: