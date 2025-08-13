Ηρακλής: Τέλος ο Πο - Σε αναζήτηση για νέο χαφ

Ο Ζαν Μορέλ Πο αποτελεί παρελθόν από τον Ηρακλή, αφού δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και γι' αυτό τον λόγο βγαίνει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Όπως τονίζεται από τη Μίκρα, ο λόγος είναι η μη έλευση του Ιβοριανού χαφ και ο εμπαιγμός από την πλευρά του παίκτη και το γεγονός πως γινόταν επίκληση «γραφειοκρατικών λόγων» όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπός του να μεταθέτει από ημέρα σε ημέρα για την άφιξη του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ΠΑΕ να βάλει τέλος σε αυτή την ιστορία και να προχωρήσει σε καταγγελία του συμβολαίου του και σε κινήσεις ανάκτησης του χρηματικού ποσού που δόθηκε στον ποδοσφαιριστή και στον εκπρόσωπο του.

Ο Ηρακλής βγαίνει στη μεταγραφική αγορά, προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του Αφρικανού και σύντομα θα ανακοινωθεί η απόκτησή του.