Γιώργος Μασούρας: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στην Αλ Καλίτζ

Ο Γιώργος Μασούρας ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό στην Αλ Καλίτζ. Η επίσημη ανακοίνωση της μετακίνησης αναμένεται άμεσα.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδηλώσει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για τον 31χρονο εξτρέμ, καταθέτοντάς του πρόταση που ικανοποίησε πλήρως τις οικονομικές του απαιτήσεις. Ο Μασούρας θα εισπράξει περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία αρκετών Ελλήνων στην Αλ Καλίτζ, μεταξύ αυτών και του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Κώστα Φορτούνη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέλεξε να συνεχίσει σε μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που θεωρεί σημαντικό για να παραμείνει στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα. Αν και η Αλ Καλίτζ προτιμούσε την απόκτησή του ως ελεύθερου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία δανεισμού, καθώς ο Μασούρας έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2027.

Στην Αλ Καλίτζ, ο Έλληνας άσος θα συναντήσει εκ νέου τον Φορτούνη, αλλά και τους Πάολο Φερνάντες, Μπαρτ Σένκεφελντ, Δημήτρη Κουρμπέλη, με προπονητή τον Γιώργο Δώνη.