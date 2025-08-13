Σίτι: Ροντρίγκο στο στόχαστρο αν φύγει ο Σαβίνιο για Τότεναμ

Ο μεταγραφικός «πυρετός» στην Αγγλία συνεχίζεται, με τη Μάντσεστερ Σίτι να πρωταγωνιστεί και πάλι στις εξελίξεις.

Η Τότεναμ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους «πολίτες» για την απόκτηση του Σαβίνιο. Ο νέος τεχνικός των «σπιρουνιών», Τόμας Φρανκ, θέλει έναν ταχύ και δημιουργικό εξτρέμ που να μπορεί να προκαλεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες, και ο Βραζιλιάνος αποτελεί τον ιδανικό υποψήφιο.

Ωστόσο, αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, η Σίτι έχει ήδη καταλήξει στον παίκτη που θα καλύψει το κενό. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα στραφεί στον Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος διεθνής, που αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται βασικό μέλος στην «Βασίλισσα», φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης, ώστε να αγωνίζεται ως πρώτη επιλογή σε μια κορυφαία ομάδα.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει άμεσες εξελίξεις, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την πιθανή μετακίνηση του Σαβίνιο στο Λονδίνο.