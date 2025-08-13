Καύσωνας στην Κρακοβία: «Συνθήκες Αθήνας» για τον Παναθηναϊκό ενόψει Σαχτάρ

Πορτοκαλί ειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 34°C έχει εκδοθεί στην Πολωνία, με τους πράσινους να βρίσκονται σε «γνώριμες» καταστάσεις.

Με γνώριμες καιρικές συνθήκες υποδέχθηκε η Κρακοβία τον Παναθηναϊκό, καθώς η πόλη της Πολωνίας βρίσκεται σε καθεστώς πορτοκαλί ειδοποίησης λόγω καύσωνα.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή (15/8), με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας.… Αθήνα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Οι «πράσινοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Πέμπτη το βράδυ, στη ρεβάνς για το επαναληπτικό παιχνίδι, μετά το ισόπαλο 0-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης